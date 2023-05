Kõrghoone kuninga tiitlit hoiab viiendat aastat järjest Sander Kaur

Sander Kaur ütles pärast võistlust, et viiendat aastat järjest tiitlit kaitsta on väga ülev tunne. „Tegelen spordiga aastaringselt ja iganädalaselt ning just trepijooks on see, mis mind eriti võlub. Mul on selles siiani väga hästi läinud ning see on ala, kus tunnen, et olen motiveeritud end järjest rohkem arendama ,“ sõnas Sander ning lisas, et kindlasti plaanib ta ka järgmisel aastal võistlusest osa võtta ja oma aega veelgi parandada.