Paide Teatri uus tulemine: Sel korral rännakule ja otse kesklinna

“Oma esimese lavastuse teeme Paide keskväljakul. Paide on muutuste keskel, nii nagu ka linna süda. Keskväljaku ümber joonistab linn end ise valmis, aga mis siis saab, kui süda jääb tühjaks? Lavastuses vaatame millised mõtte, tunde ja emotsiooni protsessid siis tööle hakkavad, mida küsima tuleb hakata ja mis sealt edasi saab,” rääkis lavastaja Mariliis Peterson lavastusest “Väljak”.

"Me kaasame lavastusprotsessi erinevad keskväljaku hooned, inimesed, kes on nende hoonetega seotud, ja uurime unistusi ja mälestusi. Linnaruumis on väljakud nagu tühjaks klaasiks, mis täitub sellega, mis vaja. Olgu selleks siis revolutsioon või pidu või vaikus,” rääkis dramaturg Mart-Matteus Kampus.