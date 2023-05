JÄRVAMAA KAOTAS TIPPRESTORANI JA SUURE TUNNUSTUSE ⟩ "Restoranid sünnivad ja lõpetavad, kuid meistrid oma oskustega ja saadud elamused ei kao kuhugi"

“Lugedes kokku kõigi kanalite jälgijad, kus Michelini sõnum on aastaga levinud, tuleb kokku peaaegu miljard. Eriti avas see Põhjamaade külastajate silmad, kes on meile lähedal ja suured gurmaanid. Tänu Michelinile on meil nüüd aasta läbi toimiv sõnum lähiturgudele, millel põhinevad suuresti meie korduvkülastuste mahud,” ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik.