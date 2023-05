GALERII ⟩ Maire Aunaste korraldatud kirbuturg algas hoogsalt

"Esimese tunniga oli sada eurot juba teenitud," ütles Aunaste, kellel on 11aastane kirbuturgude kogemus. Kogu jutuajamise jooksul käis Aunaste müügiboksis vilgas uudistamine. Daam koerakesega tundis huvi kahe sõrmuse vastu. "Mis need maksavad?" küsis ta. Aunaste vaatas sõrmuseid ja vastas: "Need ma ostsin Taist. Kümme eurot kokku." Neiu jättis sõrmused hoiule ning läks pangaautomaati otsima.