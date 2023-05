Kuigi «Kevadtorm 2023» Järvamaa tavapärast rahulikku elurütmi suurt ei mõjutanud, on kaitseväe suurõppuse tegelik mõju selline, et meenutusi sellest võib leida ka aastate pärast. Kusjuures jutt ei käi talumeeste «sõdimise» tagajärjel korrastatud teedest või metsatükkidest. Kui kolm aastat tagasi ulatas pioneeripataljon Käru inimestele abikäe ja ehitas kohalikele inimestele elulise tähtsusega silla, siis nüüd oli aeg küps Järva-Jaani inimeste aitamiseks.

«Andke naelu!» nõuab eesti keelt teise keelena rääkiv ajateenija rühmakaaslastelt jalakäijate silla käsipuutugedega kallal pusides. Mida aga ei tule, ob naelad. «Kus on väikesed naelad?» küsib ta täpsemalt päikesepruunide nägudega sealsamas toimetavatelt laigulises vormis kogudelt. Ka nende nägudel on nõutus, naelad on kadunud, keegi ei tea neist midagi.