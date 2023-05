Paide ujumisklubi treener Kristi Rohtla ütles, et selline suvehooajale eelnev veeohutuskoolitus on Paides esimest korda. «Varem on küll käidud õpilastele koolides veeohutusest rääkimas, kuid sellist näitlikku õppetundi pole varem tehtud,» lausus ta.