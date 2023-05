Kes ei tea, siis darts on leiutatud Inglismaal 19. sajandi keskel ning on tänaseni seal jalgpalli järel populaarsuselt teine harrastusspordiala. See on ka loogiline, kuna Inglismaal on tugev pubikultuur ja noolemäng on sellega väga tihedalt seotud. Eestiski on spordiala üha enam kanda kinnitamas ja mänguhuvilisi tuleb järjest juurde.