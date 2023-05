PIDUPÄEV ⟩ Järvamaa laulu- ja tantsupidu toimub Paides kahe kontserdina

Mõlemat pidu ühendab rongkäik, mis algab E-Piim spordihalli eest. Esinejaid on kokku ligi 3300 ning kollektiive 215, neist üle 70 on mujalt Eestist.

Peole pääseb piletiga. Kuna tantsupeo vaatajatribüün on mõeldud tuhandele inimesele, siis on sinna saada veel piiratud arv pileteid. Kuna eilse seisuga oli omaniku leidnud üle 900 pileti, on tantsupeo piletite eelmüük lõppenud.