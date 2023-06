Konflikt hakkas küpsema juba bussijaamas, kui too inimene üritas bussi astuda pooliku õllepurgiga. Et juht ei lubanud seda teha, jättis ta pooltühja purgi enne sisenemist siiski bussijaama. Mõni aeg hiljem avastas juht, et too sõitja on avanud uue purgi, ning läks teda peatuses korrale kutsuma.