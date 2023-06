Tallinna-Tartu maantee äärde paigaldati eriline müügiautomaat

Nagu osaühingu BerryMarket juht Siim Kütt rääkis Sakalale, tuli idee seesugune masin kasutusele võtta sellest, et müügilettide taha on iga aastaga järjest keerulisem müüjaid leida ja tänapäeva noored ei ole tihtipeale eriti head suhtlejad. "Siis mõtlesingi, et sama tööd, mida teeb müüja, võiks teha robotkäsi ehk sisuliselt üle leti kaupa anda. Et noored niikuinii klientidega just üleliia suhelda ei armasta, ei ole ju vahet: võin kodus ka selle kauba valmis pakkida."