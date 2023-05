Jänesed pääsesid napilt eluga

Kuna veidi hiljem tuli ka vingugaasi häire, helistati G4Si juhtimiskeskusest uuesti omanikule, et ta võimalusel kohale tuleks ja aitaks korterisse pääseda. Omanik andis selle asemel juhtnöörid, kus asuvad tagavara võtmed, et patrull saaks vajadusel korterisse. Lisaks kutsuti välja ka Päästeamet.

Patrulli kohale jõudes oli tunda, et korterist tuleb kõrbelõhna. Turvatöötaja sisenes korterisse ja ka naabrid tulid appi. Selgus, et toit oli jäänud pliidile kõrbema. Korteris olid jänesed, kes viidi välja värske õhu kätte ja ruumid tuulutati.

“Kuigi seekord oli ohtliku olukorra põhjuseks hajameelsus, siis on siinkohal paslik meelde tuletada, et ärge jätke kodust lahkudes pliidile panne ja potte või selle vahetusse lähedusse kergesti süttivaid esemeid. Lisaks, hoidke pliidi lapselukk alati aktiveeritud, kui teil on koduloomad,” ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.