Keskkonnaamet kontrollis nädalavahetusel looduses ATV-dega sõitmist

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et kuigi ATV-ga saab kohtadesse, kuhu teisiti ei pääse, ei tohi sellega siiski igal pool sõita. „Käesolev kontroll näitas, et inimesed sageli ei arvesta sellega, et ATV, mootorratta või haagissuvilaga ranna- või kaitsealal väljapool teid sõitmine ja parkimine on keelatud. Õnneks said sõidukijuhid oma eksimustest aru ning olid nõus sõidu lõpetama või masina mujale parkima. Tegelikult võib õrnal maastikul, näiteks rannal või märgalal, ka ühekordne sõit või parkimine kahjustada pöördumatult nii taimejuuri kui pinnast,“ ütles peadirektor.

Selliseid kontrolle, mis keskenduvad ATV-de ja muude mootorsõidukitega looduses liikumisele, on Keskkonnaametil plaanis teha edaspidi veelgi. Vakra tuletas meelde, et pinnast peab kaitsma ning kõige parem on mootorsõidukiga sõita seal, kus maaomanik või maavaldaja seda lubab ning loodus kahju ei kannata. „Pinnase taastumine on aeglane protsess ning kord juba sisse sõidetud rada hakkavad sageli kasutama ka teised, mis ei anna pinnasele võimalust taastuda. Kaitsealal võib ka ATV-ga sõita üksnes vastava loaga, ranna või kalda piiranguvööndis on üldjuhul keelatud igasuguse mootorsõidukiga sõitmine,“ lisas Vakra.

Enne sõidu algust tasub uurida, kus asuvad kaitsealad ja nende piirid. Looduskaitse kaardirakendus.

2022. aastal registreeris Keskkonnaamet ATV-dega seotud kaebuseid 28 korral, sel aastal on registreeritud kaebuseid olnud üheksa. Enim teateid on olnud just kaitsealal või ranna ja kalda piiranguvöödis sõitmise kohta.