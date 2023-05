Öölaulikute aeg

Nädalapäevad tagasi kuulsin maal sauna taga mustasõstrapõõsas üht tuttavat laulikut. Lauljaks oli aed-roolind (pildil) – silmatorkamatu pruunika sulestikuga, kuid erakordse lauluandega väike helikunstnik. Nagu ööbikul ja mõne teise roolinnu liigil, tulevad ka aed-roolinnu säravaimad viisid kuuldavale varasuvistel öödel või õhtu- ja hommikuhämaruses. Just praegu on parim aeg võtta ette mõni kesköine retk, et nautida öölaulikute kontserte.