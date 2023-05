Kooli huvijuht Helen Trug ütles, et Metsajõe laager on üks laste lemmiküritusi. «Õpilased ootavad seda kevadel väga ja see motiveerib neid õppeaasta lõpus pingutama, et koolitöö saaks tehtud ja võiks paar päeva laagris veeta,» lausus ta.

Kuna laager sattus Trugi sõnul juba eelmisel kevadel küsimärgi alla ja see sai teoks ühe lapsevanema suure toetuse abil, otsustas koolipere selle õppeaasta algul kohe, et panustab ise laagrisse igal võimalikul moel. «Kõik üritused, millega on olnud koolis võimalik mingilgi moel tulu teenida, on olnud just Metsajõe nimel,» lausus ta.