Järvamaal tabati enam kui jalgpallimeeskonna jagu roolijoodikuid

Kesk-Eesti patrullitalituse juht Alar Smirnov sõnas, et pühapäeval kontrollisid nad ajavahemikul kell 8-18 Järva maakonnas ära 2740 sõidukijuhti. „Tabasime roolist 12 joobetunnustega sõidukihti, kelle suhtes alustasime väärteomenetlust. Kiiruseületamisi fikseerisime kaheksa – kaks autojuhti ületas lubatud sõidukiirust kuni 20 km/h ja kogunisti kuus sohvrit sõitis 21-40 km/h üle lubatud piirkiiruse,” avaldas ta. „Samuti tabasime reidi käigus mootorsõiduki roolist inimese, kel juhtimisõigus puudus.”

Tosin alkoholijoobe tunnustega autojuhti on Smirnovi hinnangul kahetsuseväärselt suur hulk, aga paraku peegeldab see olukorda meie liikluses ning näitab, et teedel-tänavatel liikleb jätkuvalt juhte, kes ei saa aru oma teo ohtlikkusest.