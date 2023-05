Ilmataat tõmbab soojakraadidega tagasi

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s, hommikul tugevneb saartelt alates edelatuul 4-11, saartel ja läänerannikul puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, maapinnal võib temperatuur langeda kohati kuni -3 kraadini. Rannikul tuleb sooja kuni 10 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 5-12, puhanguti kuni 17 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt alates ka loodesse ja nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 15-21, rannikul kohati kuni 14 kraadi.