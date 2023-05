Kui mõni kuu tagasi saime rõõmustada, et Koeru noormees Andre Toomi on omavanuste seas Eesti kangeim kuulitõukaja, siis pühapäeval Tallinnas Kadrioru staadionil peetud sarja «TV 10 olümpiastarti» neljandal etapil näitas ta, et temas on peidus ka tulevane Gerd Kanter, kelle kettakaared jäävad teistele püüdmatuks.