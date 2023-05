Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide, mis on suuri maakonna laulupidusid korraldanud ja võõrustanud üle saja aasta, nägi pühapäeval oma õue peal pidu jälle üle viie aasta. See, et 2020. aastal olema pidanud «Hingesugulane» läbi raskuste siiski peoks vormus, on väike ime.