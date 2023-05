Peadpööritavad hüpped andsid koha paremikus

Krete treener Katrin Kaasik märkis, et teada oli, et seal on tugev konkurents. Eesmärk oli finaali jõuda ja sealt edasi vaadata, kuidas läheb. Seekord läks nii, et planeeritud võistlusseeriaid tal näidata ei õnnestunud, kuid vaatamata sellele saavutas Krete Kaasik tugevas konkurentsis täiskasvanud naiste arvestuses tubli viienda koha. "See oli hea tulemus ning oleme igal juhul rahul," sõnas ta.