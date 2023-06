Uuring: iga päev sõidavad Eestis ainult pooled autod

„Kõige rohkem on igapäevaseid sõitjaid nende hulgas, kellel on vedelgaasi (65%), surugaasi (60%) või diiselmootoriga (54%) sõiduk, samas elektri-, bensiini- ja hübriidmootoriga autoga sõidavad iga päev vähem kui pooled. Eks tavaliselt gaasi- ja diiselmootoreid kasutavadki inimesed, kellel on vaja rohkem sõita, ning seega läbitakse aastas ka enam kilomeetreid. Oma osa võib sõiduharjumuste muutumisel – vähemalt ajutiselt – mängida kütuste hinnatõus. Inimesed mõtlevad hoolikamalt läbi, kas ja mis sõite on mõttekas teha. Jällegi arvan, et see puudutab rohkem linnarahvast,“ lisas Meius.