Kuidas kuu ja tähed nutitelefoniga selgelt pildile püüda?

“Üha enam telefone on varustatud võimsate kaamerate ning spetsiaalsete öörežiimidega, mida tasub vähestes valgustingimustes ära kasutada. Uusimatel mudelitel, millega oleme ise proovinud astrofotograafiat, on isegi spetsiaalne Kuu pildistamise seadistus - näiteks nagu Huawei P60 Pro telefonil,” kirjeldab astronoom Mario Mars. “Tänu automaatselt reguleeritavale füüsilisele avale, suure valgusläbilaskvusega objektiivide rühmale ja sensoritele võimaldavad sellised uued telefonimudelid pildistada vähese valgusega või koguni täielikus pimeduses üles nii öist taevast, Kuud või valgusmänge ja nende tehisintellekti tehnoloogia säilitab samas ka piltide teravuse.”

Kuigi pime talveõhtu võib tähistaeva vaatluseks justkui sobivam tunduda, on ka suveperioodi valgete ööde ajal võimalik kaameraga näiteks helkivaid ööpilvi jahtida. “Mai algusest augusti alguseni ilmutavad end aegajalt müstilised võrratult ilusad kõrgatmosfääris asuvad pilved, mida kutsutakse helkivateks ööpilvedeks. Salapära tekitab see, et pole teada miks nad tekivad ja alati on nad erinevad. Helkivad ööpilved tekivad laiuskraadidel 50-65 kraadi, mil Päike asub 6-16 kraadi allpool horisonti. Kuna selliste pilvede tekkimist pole võimalik ennustada, on nende pildile püüdmine tõeline kordaminek,” kirjeldab astronoom Mario Mars.