Paide Linnameeskonna uus peatreener on Ivan Stojković

Treenerivahetuse protsessi juhtinud Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams tõdes, et Ivan Stojkovići näol on tegemist tänapäevastele kõrgetele standarditele vastava treeneriga.

“Ivani iseloomustavad väljendid nagu professionaalsus, tugev metoodiline võimekus ja töökus,” kõneles Kams. “Tal tuleb meie juurde selge plaani ja kindla nägemusega, kuidas meie esindusmeeskond praegusest punktist edasi viia ning kindlasti toetab teda selles tõsiasi, et ta on Eesti kõrgliigajalgpalliga suurepäraselt kursis. Samas on tal ka väga tugev noormängijate arendamise kogemustepagas: ka see on meie klubi strateegilisi eesmärke silmas pidades ääretult oluline. Dobrodošli, Ivan!”