Lastekaitsepäeval ilmub Sipsikuga postmark

"Sipsik" on Eno Raua lasteraamat, mis avaldati esmakordselt 1962. aastal ja on tõlgitud paljudesse maailma keeltesse. Raamatu on illustreerinud Edgar Valter. Sipsik on rääkiv, mõtlev ja võrdlemisi isepäiselt tegutsev kaltsunukk, mille Mart õmbles sünnipäevaks oma pisemale õele Anule. Sipsik satub koos Anuga kaasahaaravatesse seiklustesse. Kirjanik tabab hästi väikse lapse mõtte- ja tundemaailma erisugustes situatsioonides. Raamat on pakkunud lugemisrõõmu mitmele põlvkonnale juba kuuskümmend aastat. Tänases digitaliseerinud maailmas tekitavad saabuvad postkaardid ja kirjad rõõmsat elevust ning loovad positiivset meeleolu – seda nii saajale kui ka saatjale. Kirjade saatmine on traditsioon, mida saab edasi anda ka järeltulevatele põlvedele. Nüüd on lastel võimalus kirju ja kaarte postitada ka vahva Sipsiku postmargiga.

Uue laste postmargiga saab tutvuda Tallinna Loomaaias, Omniva postmargitelgis 1. juunil kell 11–16. Telk asub lääneväravas looduskooli juures. Kirjakontoris saavad lapsed teadmisi, kuidas adresseerida ja saata kirja nii, et see päriselt ka saajani jõuaks. Võimalik on värvida ise postkaart ning saata see uue margiga sõpradele ja tuttavatele. Avatud on fotoboks jäädvustamaks meeleolukaid hetki! Tallinna Loomaaias on lastekaitsepäeval kavas veel palju põnevaid üritusi – vaata infot loomaaia kodulehelt! Kuni 19-aastastele sissepääs loomaaeda tasuta!

Sipsiku postmargi kujundas kunstnik Triin Heimann / Edgar Valter. Margi trükiarv on 50 000 ja see maksab 1,30 eurot, mis sobib Eestis kirjade ja postkaartide saatmiseks. Postmark trükiti trükikojas Vaba Maa. Margi ilmumise puhul on valminud ka teemakohane eriümbrik ja Tallinnas Toompea postkontoris oli kasutusel päevakohane eritempel. Mark ja ümbrik on müügil ka Omniva e-poes.

Esimene lastekaitsepäevale pühendatud postmarkide paar ilmus Eestis 2005. aastal, selle motiiviks olid suitsupääsuke ja liblikad. Aasta hiljem tähistati linnupoegi kujutava postmargiga ühtlasi ka ÜRO Lastefondi UNICEFi 60. sünnipäeva. Näiteks 2007. aastal oli margi motiiviks värvilised õhupallid ja 2010. aastal lapse joonistatud pilt.