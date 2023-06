Viljatusravi esmast nõu saab telefoni teel tasuta

ITK Viljatusravikeskuse tasuta nõuandetelefonilt 59198395 saab infot tööpäeviti kell 8.00–15.00.

Helistajate sagedane küsimus on, kui tulemuslik on viljatusravi ja soovitakse rohkem teada kehavälisest viljastamisest ja munarakudoonorlusest. „Kuna viljatuse põhjus võib olla väga erinev, piisab paljudel paaridel ka vähem mahukast ravist. See, mis täpselt viljastumist takistab, selgitatakse välja juba arsti vastuvõtul,“ ütleb ITK viljatusravikeskuse juhataja dr Tiina Loog.

Tihti küsitakse ka seda, millal on aeg mõelda, et me oleme viljatud ja pöörduda arsti poole. „Kui olete soovinud ja üritanud, aga teil ei ole õnnestunud aasta jooksul jääda lapseootele, siis on põhjust arsti juures ära käia. Kuid on veel mitmeid keerukaid või kroonilisi haigusi, mis rasestumise keerukaks teevad ja mis pärast ravi saamist viljakuse näitajad ka paranevad,“ selgitab dr Loog.

Kehaväline viljastamine ehk IVF (in vitro fertilization) on doktori sõnul muidugi kõige sagedamini kasutatav lastetusravi meetod. Eestis sünnib selle tulemusena 3–5 protsenti vastsündinutest. Kuid IVFi kõrval on kasutatakse viljakuse tõstmiseks ka teisi meetodeid, millest on abi piiripealsete näitajate korral. Raskete haiguste puhul nagu vähk, mille ravimise perioodil on inimese viljakus madal, aga see võib hiljem taastuda, saab tänapäeva meditsiin peredele abiks olla.