Homme on huvide deklaratsiooni esitamise tähtaeg

„Andmete õigeks ajaks esitamine on kohustuslik ja deklaratsioonis tuleb välja tuua kõik andmed, mida on vaja teada korruptsiooniohu hindamiseks. Panen eriti volikogu liikmetele südamele esitada deklaratsioon tähtaegselt, sest paraku on kohalike omavalitsuste õigeaegselt esitatud deklaratsioonide osakaal läbi aastate olnud tähelepanuväärselt madal,“ rõhutas justiitsminister Kalle Laanet.