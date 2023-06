Vanad traktorid veerevad laupäeval kevadpealinna

Traktorite kokkutuleku üks korraldajatest, Valdu Välimäe, on Järva Teatajale öelnud, et päris kindlasti pole neil mõte Järva-Jaanis juba aastaid olnud vanatehnika killavooriga võistelda või neilt tähelepanu endale tõmmata. «Algatajad olid vennad Ilmar ja Margus Tiitsmaa, kes selle jutuga Ülle (Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe – toim) poole pöördusid ja nii see asi läks,» selgitas­ ta. Välimäe sõnas, et see vana põllumajandustehnika kokkutulek ja näitus pole Eestis sugugi esimene, sest siin-seal on samasuguseid ettevõtmisi ikka tehtud. Sedakorda kogunevad masinaid esimest korda just Türile, mis on ka logistilises mõttes parim valik, sest kevadpealinna on igast Eesti nurgast lihtsam tulla kui näiteks Narvast Pärnumaale.