Kui juba varasemalt on lusikapeod peetud Koerus, (kutsutud oli 16 last ja nende vanemad), Aravetel (37 last) ja Järva-Jaanis (25) last, siis nüüd oli aeg küps Imavere ja Koigi piirkonna noorimate vallakodanike jaoks. Selliseid beesidi ja nende vanemaid oodati Imaverre 25.