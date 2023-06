Avatud aiad ootavad inimesi ka Järvamaal

Järvamaal on nädalavahetusel külastajate ootel Nurga Talu (RenTer Aed) Imaveres, mille aias tehakse reedest pühapäevani kl 10-17 ekskursioone ja müüakse taimi. Samuti on tulbifestivali raames avatud Kirna mõisa aed. Mõisas on avatud kohvikud, pargis mängib elav muusika. Avatud on ka mõisa peahoone kogu teine korrus, kus tunnustatud Eesti floristid esitlevad oma kompositsioone, mis valmivad iga nädal kohapeal värsketest Kirna tulpidest. (JT)