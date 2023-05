Järvamaa sportlane kandideerib väljapaistva sooritusega rahvusvahelisel konkursil

Eesti võimlemisliidut selgitati, et juba kolmandat korda korraldab European Gymnastics "Gymnast of the Year" (Aasta võimleja) konkurssi, milles valitakse parimad viies kategoorias: aasta meesvõimleja, aasta naisvõimleja, aasta võistkond, väljapaistev sooritus ja aasta treener.

Krete Kaasiku nominatsioon tuli kõigile meeldiva üllatusena. Treener Katrin Kaasik ütles, et Krete avastas selle täiesti juhuslikult, kui nägi, et tema nimi on Facebookis leviva postituse juurde lisatud. "Kes ta sinna esitas või kuidas tema sooritus väljapaistvaimate hulka sattus, pole meil õrna aimugi," sõnas ta.

Möödunud hooajale tagasi vaadates ütles Kaasik, et Krete tegi kaasa kahel suurvõistlusel. Ta esindas Eestit nii Euroopa kui maailma meistrivõistlustel. Küllap sealt siis jäi midagi silma või esitas tema kandidatuuri Eesti võimlemisliit. "Aga esitamine ei taga kindlasti veel nominatsiooni, sest etteast peab siiski millegagi ju välja paistma," märkis ta.

Igal juhul on Krete ja Katrin Kaasikul sellise märkamise üle hea meel. Nii kõrges konkurentsis, nagu on batuudihüpetes Euroopas ja maailmas tervikuna, kellelegi meelde jääda ja tunnustust pälvida on suur au.

Lähemalt saab konkursi ja kõikide nominentide kohta lugeda siit