Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Annela Tammiste sõnas, et kool otsis emakeele ja kirjanduse õpetajat ning klassiõpetajat, mõlemad spetsialistid on praeguseks leitud. Järgmisest õppeaastast seisab koolil ees suurem muutus, sest kümnendat klassi enam ei avata ja paari aasta pärast jääb gümnaasiumi asemel tegutsema põhikool.

Kuigi õppeaasta ei ole veel lõppenud, vaatavad koolid ja lasteaiad juba tule­vikku. Mõnigi haridusasutus asus juba mõni aeg tagasi otsima uusi õpetajaid ja teisi spetsialiste lahkuvate asemele, et uut õppeaastat rahuliku südamega alustada. Haridusasutuste juhtide hinnangul on pilt lootusrikas, sest noori, kes tahavad töötada õpetajana, on omajagu.