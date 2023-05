Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallas Kärus kogub mitmendat aastat tähelepanu teeäärne taimemüük. Tähelepanuväärne on see sel põhjusel, et müük käib iseteeninduse vormis. Inimene läheb kohapeale, valib taime ja jätab raha keedupotti või teeb ülekande. Kogu tegevuse juures ei ole ühtegi teenindajat. Ainus reklaam on Facebooki lehe «Potitomat» kutse: «Taimed jätkuvalt müügil, Jaama 17, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa. Iseteenindus.» Viimastel nädalatel on sellele lisaks olnud teateid, et potitomati taimed on müügil ka Türi lillelaadal ja Kuressaare aiapäevadel. Kõik justkui toimib: taimed sirguvad, ostjad rõõmustavad. Ent mai eelviimasel nädalal teatas ettevõte sotsiaalmeedias ühtäkki, et kasvuhoonetes käib lõpumüük ja kiirematel ostjatel on veel võimalus ülisoodsa hinnaga taimi soetada. Lisaks taimedel on müügis ka kasvuhooned ja kogu tootmiskompleks.