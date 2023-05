Politsei kutsemeisterlikkuse võistlused selgitasid Järvamaal välja parimad korrakaitsjad

Võistluste peakohtunik Põhja prefekt Joosep Kaasik lausus, et kaks tihedat päeva olid võistlejatele keerulised. „Iga ala nõudis pingutust ja parima tulemuse saavutasid need, kes suutsid ühtlaselt kõigil aladel pingutada ja tulid toime ka ootamatustega. Kutsemeisterlikkuse võistluste alad olid ette valmistatud selliselt, et need annaksid kaasa võimalikult hea pagasi igapäevatöös ette tulevate olukordade lahendamiseks. Samas oli ka neid, mis kompasid piire, kuidas politseinikud väga stressirohkes olukorras käituvad,“ lisas Kaasik.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütles pidulikul lõputseremoonial, et meeskonnad pidid lühikese ajaraami sees tegema nii politseitaktika ja õigusvaldkonna kui ka nuputamise ja strateegiaülesandeid. „Vaatamata sellele, et võitjateks kuulutame kolm parimat meeskonda, siis tegelikult võidavad kutsemeisterlikkuse võistlustest kõik osalejad. Oskused paranevad, välja tulevad nõrgemad kohad ja kõige olulisemana läheb tugevamaks tiimitöö. Eriti hea meel on mul selle üle, et osalejad jõudsid võistlusülesanne kõrval tähele panna ka piirkonna inimesi. Näiteks andis üks meeskond hättasattunule meditsiinilist abi ja teine tiim leidis võimaluse palliplatsil kohalike lastega minimäng teha. Ja see ongi politseis kõige tähtsam - märgata tööülesannete kõrval ka inimest,“ ütles Belitšev.