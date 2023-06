Koduostjad vaatavad Järvamaal asuvate maatükkide poole

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on linnast 40–50 kilomeetri kaugusele jääv maatükk uus reaalsus, millega tuleb hinnatundlikematel klientidel leppida. Koroonakriis lennutas maatükkide ja olemasoleva kinnisvara hinnad taevasse ning sellele järgnes turu ülekuumenemine. Tänaseks on olukord küll stabiliseerunud, kuid maa hinnad siiski kõrged ning märkimisväärset langust pole näha.

„Maatüki hind on paljudes piirkondades isegi kahekordistunud – see omakorda sunnib inimesi kompromissidele, et unistust oma majast mitte päriselt maha matta,” rääkis Rebane. Seega, kui varem tundus poolesaja kilomeetri kaugusele jääva maatüki ost utoopilisena, siis tänaseks on sellest saanud paljude eestimaalaste paratamatu reaalsus.

Samas soosivad tõmbekeskusest kaugemale kolimist ka koroonapandeemia positiivsed järellainetused. „Kaugtöö tegemise võimalused on paljudes ettevõtetes jätkuvalt head ning kui töötaja ei pea neli-viis korda nädalas linnas tööl käima, paneb see mõistagi inimesi ka oma kodu linnakeskusest veidi kaugemale otsima,” lisas Luminori eraisikute panganduse juht.

Samuti võivad tõmbekeskusest veidi kaugemal sageli olla paremad võimalused kooli- ja lasteaiakoha saamiseks. „Kuivõrd ehituse kogukulu ei sõltu asukohast ning maja ehitamise puhul tuleb hind umbes sama, valitakse hoolikalt just krundi asukohta eeldusel, et kaugemal asuvad maatükid on hinnatundlikule inimesele märksa soodsamad,” rääkis Rebane.

Rebase sõnul võib ka pealinnast kümneid kilomeetreid eemal oleva krundi hind olla varasemaga võrreldes kallim, kuid pole siiski võrreldav Tallinna läheduses müüdavate maatükkidega. „Kui ühel juhul räägime olukorrast, kus varem 20 000 eurot maksnud krundi saab nüüd kätte 40 000 euroga, siis Tallinna lähedal tuleb sobiva maatüki eest välja käia kuuekohaline summa,” tõdes ta.