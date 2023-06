Veel üks mõisapark mattub õitemerre

"Hetkel hakkab kätte jõudma aeg, kus hoolsamad aiapidajad üle kogu Eesti kaevavad välja tihedaks kasvanud nartsissipeenrad ja aiamaad, et need uuesti rikkalikult õitsema hakkaksid. Kui sa ei tea, mida üle jäävate sibulatega teha, kingi need Udevale. Me lööme nende abil ühe unest ärkava mõisapargi lille! Sõna otseses mõttes!," kutsuvad nartsissiprojekti eestvedajad üles.