Albu Põhikooliga läks aasta kooli konkursil just nii

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas avaldas võitjale suurt tunnustust: „See, et väike sulgemisohus maakool tänavu konkursi parimaks valiti on enneolematult suure tähendusega. Kinnitan veelkord, et seisan väikeste 1.-6. klassi suuruste maakoolide, sealhulgas Metsküla Algkooli, selja taga. Töötan igapäevaselt selle nimel, et leida omavalitsustega lahendused kodulähedaste väikekoolide säilitamiseks.“

Metsküla Algkooli direktori Pille Kaiseli sõnul on aasta kooli tiitel koolile suureks tunnustuseks. “Võib-olla sai rahvahääletuse kaalukeeleks see, et juhtisime tähelepanu Eesti hõreasustusega alade praegusele suurele murele oma koolide ja sellega seoses ka ääremaade üldise arengu pärast. Külakogukondade jaoks on hea kool keskpunkt, mis ühendab ja hoiab koos. Aga mitte ainult – hea külakool tõmbab meepotina ligi uusi noori peresid, kes maale elama asumist muidu kaalumagi ei hakkaks,” rääkis Kaisel.

Haridus- ja noorteameti peadirektori Jaak Raie sõnul on ameti eestvedamisel juba kuuendat aastat korraldatav konkurss koolide seas jätkuvalt populaarne. “Konkursil osalemine tähendab kooli jaoks koos mahaistumist ja aja võtmist, et märgata ja hinnata seda, mis on enda koolis hästi. Meil on väga hea meel, et nii paljud koolid selle aja ka võtavad ja näitavad ka teistele oma kõige positiivsemaid külgi,” rääkis Raie ning lisas, et sel aastal oli konkursi fookuses koolide põnev õpikeskkond ja on hea meel näha, et meil on nii palju suurepäraseid koole, kus noorte arenguks pakutakse mitmekülgseid võimalusi.