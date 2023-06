FOTOD ⟩ Paide ja Türi lõid kunstikooli laienemise osas käed

Linnapea Kulno Klein ütles lepingu allkirjastamisel, et kunstikooli laienemine on hea näide omavalitsuste vahelisest koostööst. "Ajalooliselt pole neid asju palju, mida ühiselt tehakse. Seda suurem rõõm on tänasest kokkuleppest ja soovin ettevõtmisele tuult tiibadesse," sõnas Klein.