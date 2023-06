Rahvamajade ajalugu koondus kaante vahele

Tänapäeval teab iga Eesti inimene, mis koht on seltsimaja, rahvamaja või kultuurimaja, sest enamikul on olnud nende kogukondlike kultuuriasutustega mingi kokkupuude: kes on käinud pidudel, kes tantsutrennis, kes laulukooris, kes teatri-, kunsti- või käsitööringis. On enesestmõistetav, et igas Eesti kogukonnakeskuses on peale kooli, kiriku, kõrtsi ja turu­platsi ka oma kultuurimaja – koht, kuhu saab koguneda nii kontsertidele ja etendustele kui ka pidusid ja tähtsaid arutelusid pidama.