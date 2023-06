Kevadsuvised kohustuslikud aksessuaarid – päikeseprillid ostetakse enamasti mõnest supermarketist või laadamüüjalt. Tihtipeale ostja ei tea, et odavad prillid teevad silmadele rohkem kahju kui kasu. Päikeseprillid on suve lahutamatu osa. Nende ajalugu ulatub tuhandete aastate taha, aega, mil inuitid kasutasid praoga morsa kihvasid, et kaitsta silmi päikesekiirte eest. Jahil käies kannavad inuitid selliseid kaitseprille veel tänapäevalgi.