Eeldada, et publik kohtab «teatrisse» tulles kõledat linnaväljakut, kus ainult tuul ulub ja autod sõidavad, ei saa. Vastupidi – teater on pannud keskväljaku etenduste ajaks elama.

Etenduse algust oodates on pealtvaatajal küllalt aega «lava» ja etenduspaik silmadega üle lasta. Vaikselt hakkad märkama detaile: asfaldil pikutavad noored või on ühesugustes pintsakutes mehed kohviku ees aega parajaks tegemas. Kohalikuna tunnen need mehed ilmeksimatult ära ja saan aru, et nad ei seisa seal juhuslikult.