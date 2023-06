Terje Kespre Hete Mööblist selgitas, et püüdsid kööginurga enne hooaja algust valmis saada, et võrkpallureil oleks hea end jahedatel õhtutel kuuma joogiga turgutada või palaval päeval käsi külmiku poole jahutava joogi järele sirutada. "Usun, et kööginurgake leiab agaraid kasutajaid nii rahvavolle etappidel osalejate kui suviste laagriliste seas," sõnas ta.