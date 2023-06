Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel esietendus Paide teatri uue koosseisu esimene lavastus «Väljak». Lavastus keerleb sõna otseses mõttes ümber Paide keskväljaku, viies publiku rännakule platsi ääres olevatesse hoonetesse ja aastatetagusesse aega. «Väljakus» on peidus kaks lavastust ja seda saab vaadata kahest vaatenurgast: kohalikuna, kellele pakutakse nostalgiat ja äratundmishetki, ja võõrana, kes tuleb vaatama lugu ühest väikelinna südamest, mis on jäänud tühjaks.

* Kui Paide kunstikooli tänavused lõpetajad seitse aastat tagasi kunsti algtõdesid õppima hakkasid, polnud neil aimugi, miks nad seda teevad. Lõputunnistust käes hoides teavad nad nüüd kindlalt, et see paber võib avada nii mõnegi ukse nende eluteel ning olla mõjus tugi tulevase töökoha leidmisel. Ennekõike annab see aga noorele inimesele enesekindlust ja julgust olla omanäoline.

* Kui viimased kaks aastat on Paide ja Türi tehisjärve ääres rannaliste ohutuse üle valvanud Forus Security vetelpäästjad, siis tänavu jätkab sama ettevõttega koostööd ainult Türi vallavalitsus. Paides on tagasi G4S.

* Teisipäeval esitleti Tallinnas vastvalminud mahukat trükist «Igal vallal oma ooper. Eesti rahvamajade lugu», mille kaante vahele on koondatud Eesti rahvamajade ajalugu. Tänapäeval teab iga Eesti inimene, mis koht on seltsimaja, rahvamaja või kultuurimaja, sest enamikul on olnud nende kogukondlike kultuuriasutustega mingi kokkupuude: kes on käinud pidudel, kes tantsutrennis, kes laulukooris, kes teatri-, kunsti- või käsitööringis.