Raudmehed ja -naised trotsivad Türi suves sügisesse sobivaid temperatuure

Türi triatloni üks korraldajatest Ain-Alar Juhanson selgitas, et see on teist korda Türil suuremat triatlonivõistluste teha. “Kui alustasime, siis leppisime kokku, et igal kolmandal aastal toimub meil ühes Järvamaa omavalitsuses üks triatloni karikasarja etappidest,” sõnas ta. “Nii olemegi taas Türil ja inimestele väga meeldib, sest meil on absoluutne osalejate rekord. Põhidistantsile on eelnevalt kirjapannuid oma 280 ja neile lisanduvad ka kohapeal registreerijad.”