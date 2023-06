PILDID ⟩ Vanad traktorid tõid kevadpealinna puupüsti tehnikainimesi täis

Traktorite kokkutuleku üks korraldajatest, Valdu Välimäe lootis enne ettevõtmise algust, et kohale tuleks vähemalt poolsada traktorit. Läks aga nii, et eelkrijapannuid oli 62 ning kohapeal võis traktoreid olla oma 70. "Kokku tuldi üle kogu Eesti," avaldas ta ning tunnistaas, et kultuurikeskuse parklas, näitusealal, avanenud vaatepilt oli sama võimas nagu paraadi ajal linna peatänavalgi- uudistajaid oli vanu traktoreid tulnud vaatama sadu ja sadu.