Eesti annetab Palestiina põgenike abiks 80 000 eurot

UNRWA on Jordaanias, Liibanonis, Süürias ja okupeeritud Palestiina territooriumil paiknevale 5,9 miljonile Palestiina pagulasele ainus põhiteenuste pakkuja ning seeläbi regiooni sotsiaalse ja poliitilise tasakaalu oluline hoidja.

„UNRWA on miljonitele Palestiina pagulastele päästerõngas ja viimane lootus keerulistes sotsiaalmajanduslikes oludes, mida on võimendanud mitmed samaaegsed kriisid,“ ütles Eesti suursaadik ÜRO juures Rein Tammsaar. „Eesti on toetanud UNRWA tööd ka läbi kahepoolsete algatuste, näiteks hariduse digitaliseerimise vallas.“