Pered vajavad sünnitusjärgseid koduvisiite

“Koduvisiitide mudeli lõplik analüüs valmib augustis, kuid juba esmaste tulemuste järgi on selgelt näha kui oluline on peredele pakkuda sünnitusjärgset tuge kodus oma loomulikus keskkonnas,” tõdeb projektijuht Tiina Tõemets SA Lapse Heaolu Arengukeskusest. “Ämmaemandad on kodudes oodatud, nad on lapsevanemate jaoks olemas, kuulavad ja nõustavad. Tänu täiendkoolitusele ja abistavatele hindamisvahenditele märkavad paremini kui perel on vaja lisatuge. Oleme teinud suure sammu selle poole, et iga lapse algusteekond oleks turvaline, hoitud ja kaitstud.”