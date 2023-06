Türi jooksumehed paistsid Stockholmi jooksumaratonil silma

2023. aastal asus Stockholmi maratoni starti küll vaid 42 eestlast, mis on ligikaudu kaks korda vähem varasemaga võrreldes. Kas Stockholmi maratoni populaarsuse langust mõjutab halvem laevagraafik või on sel muud põhjused, on keeruline öelda, kuid häid tulemusi on Rootsis eestlased alati jooksnud. Jooksid ka sel korral.