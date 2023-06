Paides alustab suvevolle

Võistkonnad moodustatakse igal turniiril koha peal vastavalt reitingutabelile ja lähtuvalt osalejate arvust on need kolme- või neljaliikmelised.

Mõttuse tähelepanekut mööda on sari tuntud oma tasavägiste mängude poolest ja see tõekspidamine sai kinnitust kohe ka avaetapil, kus pinget jagus viimaste mängudeni.

Mõttus lisas, et selle aasta turniiri märksõnadeks võiks olla, et iga mäng loeb. Turniirisüsteem uuenes nii, et üldpunktide arvestusse läheb iga mäng. Iga mängu võit toob isiklikku punktikontosse kaks punkti ja kaotus null punkti. Näiteks, kui võistkond saab turniiri jooksul kolm võitu, siis kõik selle võistkonna mängijad saavad om kontole kuus punkti. "Igal etapil osalemine toob mängijale veel lisaks ühe boonuspunkti. Seega kokku on võimalik hooajaga teenida 18 boonuspunkti," märkis ta.