PPA pressiesindaja Anu Villmann kinnistas, et täna kell 9.28 sai häirekeskus teate, et Särevere alevikus Türi-Arkma teel on juhtunud liiklusõnnetus, kus sai kahjustada Arkma suunas liikunud sõiduki Citroen Berlingo juhipoolne külg.