Digiajaloo säilitamine ootab hooandjatelt tuge

Eestis on palju vanu ainulaadseid ja huvitava arhitektuuriga kirikuid, mille eripära ja ilu jääb paljudele märkamatuks. Viimaste aastate jooksul ongi ettevõte võtnud südameasjaks kirikute digitaalse väliskuju salvestamise 3D-mudele kujul. Niinimetatud digikirikute kollektsioonis on juba üle 30 mõõdistatud fotorealistliku kiriku, see on ligi kümme protsenti kõigist Eesti kirikutest. Mitmekümne pühakoja hulgas on võimalus uudistada juba ka Järvamaa kirikuid. 3D-mudelina on vaadeldavad näiteks Koeru ja Järva-Peetri kirik, mida arvutihiire abil üht- ja teistpidi keerutada, lähemale või kaugemale suumides üksikasjalikult uurida.