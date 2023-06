Olen kohalikus poliitikas 2017. aastast. Olin siis ja olen ka praegu seisukohal, et kohalikku asja pole võimalik ajada, üritades igal sammul poliitilisi punktivõite noppida. Arvasin, et oleme endise Türi vallavanema Ele Ennuga selles küsimuses ühel meelel, ent lugenud tema viimast kommentaari valla lisaeelarve teemal, tuleb kahjuks tõdeda, et vähemalt tegudes on ta sellest seisukohast loobunud. Kuidas muidu seletada tema artikliründavat tooni ja kasutatud demagoogiavõtteid.